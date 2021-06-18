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عربي-دولي
روسيا تجري بنجاح اختبارا لغواصة نووية جديدة
Lebanon 24
18-06-2021
|
10:30
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أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية عن نجاح الاختبارات الأولية لغواصة نووية حاملة للصواريخ البالستية طورت لصلح الجيش.
وتبعا للمصادر فإن "غواصة الأمير أوليغ من نوع Borei-A كانت قد انطلقت نحو البحر من إحدى القواعد العسكرية التابعة للجيش الروسي في 30 أيار الفائت، وعادت مؤخرا إلى القاعدة بعد أن خضعت لمرحلة الاختبارات الأولية".
وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن الغواصة المذكورة كان من المخطط أن تسلّم للجيش الروسي في 25 يوليو العام الجاري، لكن العملية أجلت حتى فصل الخريف لإخضاعها لاختبارات إضافية والتأكد من جهوزية جميع منظوماتها بشكل تام.
وبدأت روسيا بتطوير هذه الغواصة في إطار المشروع الحكومي 955А عام 2014، وضمن هذا المشروع كانت قد طورت غواصة نووية أخرى هي "الأمير فلاديمير" التي أدخلت الخدمة لصالح الجيش في 12 يونيو 2020، كما يجري العمل أيضا على تطوير 3 غواصات من نفس الفئة هي: "سوفوروف" و"الإمبراطور ألكسندر الثالث" و غواصة "الأمير باجارسكي".
وتعمل غواصات Borey-A بالطاقة النووية، وتحمل كل غواصة 16 صاروخ "بولافا" عابرا للقارات، فضلا عن تجهيزها بطوربيدات قتالية من عيار 533 ملم.
المصدر: روسيا اليوم
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