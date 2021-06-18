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الأمم المتحدة: تعيين أنطونيو غوتيريش أمينا عاماً لولاية جديدة مدتها 5 سنوات

Lebanon 24
18-06-2021 | 18:30
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عينت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنطونيو غوتيريش أمينا عاما لولاية جديدة مدتها خمس سنوات إضافية.

وتولى السياسي البرتغالي السابق، منصب الأمين العام للأمم المتحدة من بان كي مون في كانون الثاني 2017، ومن المقرر أن تبدأ ولايته الثانية في 1 كانون الثاني 2022.

وغوتيريش من مواليد العام 1949، شغل منصب رئيس وزراء البرتغال من العام 1995 حتى العام 2002، كما تولى لفترة رئاسة الأممية الإشتراكية، وشغل أيضا منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من حزيران 2005 حتى كانون الأول 2015.
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