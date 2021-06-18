أوكرانيا تكشف شبكة قرصنة الكترونية طالت جامعات أميركية عريقة.. ماهي؟

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أنّ الشرطة في أوكرانيا كشفت شبكة قرصنة استهدفت جامعات وشركات في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وتسببت بخسائر قيمتها نصف مليار دولار.وأعلنت الشرطة أنها نفذت مداهمات لمنازل المشتبه بانتمائهم إلى تلك الشبكة التي تحمل اسم "Clop ransomware"، وصادرت أجهزة كمبيوتر وحوالى 185 ألف دولار نقداً.ونفذ هؤلاء القراصنة هجمات استهدفت مرافق عديدة من بينها 4 شركات كورية جنوبية في العام 2019 وذلك من خلال فيروس تشفير أدّى إلى حجب الخوادم الداخلية وأجهزة الكومبيوتر للعاملين فيها.ولفتت الشرطة في بيانها إلى أنّ "الشركات المتضررة اضطرت لسداد فدى لفك تشفير المعلومات"، موضحة أن "المتسللين استهدفوا هذا العام البيانات الشخصية والسجلات المالية لكلية طب جامعة ستانفورد، وجامعتي كاليفورنيا وميريلاند".ولم تذكر الشرطة ما إذا قد تمّ اعتقال أي من المشتبه بهم، لكنها أكّدت أن التحقيقات جارية ومستمرة، وفق "أسوشيتد برس".