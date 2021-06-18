عربي-دولي

روسيا ستنسحب من معاهدة السماء المفتوحة في هذا التاريخ

Lebanon 24
18-06-2021 | 11:00
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قالت الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم، إن روسيا ستنسحب من معاهدة السماء المفتوحة في يوم 18 كانون الاول 2021.

وذكرت الخارجية، أنه تم إخطار جميع الدول المشاركة في المعاهدة، بانسحاب روسيا من الاتفاقية.

وشددت الوزارة على أن انسحاب روسيا من الاتفاقية، يدل على أن محاولات تحقيق مكاسب أحادية الجانب، وتجاهل مصالح وقلق روسيا، محتومة بالفشل.

وتسمح "اتفاقية السماء المفتوحة" التي أبرمت عام 1992 وتضم أكثر من 30 دولة، بتحليق طائرات مراقبة غير مسلحة، تابعة للدول الأعضاء، في أجواء بعضها البعض، بهدف تعزيز التفاهم المتبادل والثقة عن طريق منح جميع الأطراف دورا مباشرا في جمع المعلومات عن القوات العسكرية والأنشطة التي تهمها. وبحلول نهاية العام 2020، كان عدد المشاركين في المعاهدة 33 دولة.
المصدر: روسيا اليوم
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