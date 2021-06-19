طالبان تسيطر على منطقتين جديدتين في أفغانستان

أكد مسؤولون محليون في أفغانستان اليوم الجمعة، سيطرة مسلحي حركة طالبان على منطقتين جديدتين في شمال البلاد، حيث يواصل المتمردون تحقيق مكاسب على الأرض مع انسحاب القوات الأجنبية.

وذكر المسؤولون المحليون أن مسلحي طالبان سيطروا على منطقة شيرن تاجاب بإقليم فارياب، ومنطقة دهان جوري في إقليم باغلان.

وفي إقليم فارياب، استسلم أكثر من 200 من القوات الموالية للحكومة الأفغانية للمسلحين أمس الخميس، بعد أن ظلوا محاصرين لسنوات، حسب ما ذكر أعضاء في المجلس المحلي لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال عضو المجلس المحلي، صبغة الله سيلاب، إن قوات الحكومة الأفغانية قاتلت بكل قوة على مدار خمسة أيام، ولكنها اضطرت إلى الاستسلام بعد نفاد ذخيرتها.

وأضاف سيلاب أن القوات الحكومية استسلمت لمسلحي طالبان بعد يوم من مقتل أكثر من 20 فرداً من القوات الخاصة في دولت آباد المجاورة أثناء محاولتهم استعادة المنطقة.

وفي إقليم باغلان، قال ثلاثة أعضاء في المجلس المحلي إن قوات الأمن غادرت مركز الإقليم وتراجعت إلى قاعدة عسكرية في العاصمة الإقلمية بول الخميري، هرباً من الهجمات المكثفة لطالبان.