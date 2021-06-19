عربي-دولي

طالبان تسيطر على منطقتين جديدتين في أفغانستان

Lebanon 24
19-06-2021 | 02:30
A-
A+
Doc-P-834470-637596334053046728.jpg
Doc-P-834470-637596334053046728.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد مسؤولون محليون في أفغانستان اليوم الجمعة، سيطرة مسلحي حركة طالبان على منطقتين جديدتين في شمال البلاد، حيث يواصل المتمردون تحقيق مكاسب على الأرض مع انسحاب القوات الأجنبية.
وذكر المسؤولون المحليون أن مسلحي طالبان سيطروا على منطقة شيرن تاجاب بإقليم فارياب، ومنطقة دهان جوري في إقليم باغلان.
وفي إقليم فارياب، استسلم أكثر من 200 من القوات الموالية للحكومة الأفغانية للمسلحين أمس الخميس، بعد أن ظلوا محاصرين لسنوات، حسب ما ذكر أعضاء في المجلس المحلي لوكالة الأنباء الألمانية. 
وقال عضو المجلس المحلي، صبغة الله سيلاب، إن قوات الحكومة الأفغانية قاتلت بكل قوة على مدار خمسة أيام، ولكنها اضطرت إلى الاستسلام بعد نفاد ذخيرتها.
وأضاف سيلاب أن القوات الحكومية استسلمت لمسلحي طالبان بعد يوم من مقتل أكثر من 20 فرداً من القوات الخاصة في دولت آباد المجاورة أثناء محاولتهم استعادة المنطقة.
وفي إقليم باغلان، قال ثلاثة أعضاء في المجلس المحلي إن قوات الأمن غادرت مركز الإقليم وتراجعت إلى قاعدة عسكرية في العاصمة الإقلمية بول الخميري، هرباً من الهجمات المكثفة لطالبان.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-06-18
16:54 | 2021-06-18
16:30 | 2021-06-18
16:15 | 2021-06-18
16:00 | 2021-06-18
15:30 | 2021-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website