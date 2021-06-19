24
o
بيروت
24
o
طرابلس
19
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
22
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
وزيرة داخلية إيطاليا تهنئ الشرطة على اعتقال مهربي البشر
Lebanon 24
19-06-2021
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي "تهانينا لقوات الشرطة المالية على اعتقال بعض مهربي البشر صباح اليوم خلال عملية جوية بحرية على طول ساحل مقاطعة كالابريا" جنوب البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على النشاط التشغيلي المكثف الذي وضع لمواجهة الأساليب المستخدمة للتحايل على نشاط المراقبة البحرية، وعلى وجه الخصوص نقل المهاجرين من قوارب كبيرة إلى قوارب أصغر أو محاكاة حالة طوارئ ما لطلب عملية إنقاذ في عرض البحر.
وأعربت وزيرة الداخلية، عن "الشكر لجميع قوات الشرطة على جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر، سواء أكان في البحر أم على البر، فإن مكافحة المتاجرين بالبشر تعد أولوية، وفي هذا الاتجاه يأتي التزام الحكومة بزيادة التعاون الدولي مع دول منشأ وعبور تدفقات الهجرة وتعزيز تبادل المعلومات بين الشرطة".
تابع
الأكثر قراءة
نادين الراسي تستمتع على البحر مع خطيبها ببيكيني أحمر.. ولهذا السبب تأجل زفافهما (صور)
Lebanon 24
نادين الراسي تستمتع على البحر مع خطيبها ببيكيني أحمر.. ولهذا السبب تأجل زفافهما (صور)
03:00 | 2021-06-18
18/06/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هذه الأدوية ستختفي من السوق قريباً!
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هذه الأدوية ستختفي من السوق قريباً!
13:59 | 2021-06-18
18/06/2021 01:59:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الاكثر بخلاً!
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الاكثر بخلاً!
02:00 | 2021-06-18
18/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القاضي" المتمرّد والمطرود": لن ادفع وهذا هو الحل
Lebanon 24
القاضي" المتمرّد والمطرود": لن ادفع وهذا هو الحل
02:15 | 2021-06-18
18/06/2021 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرع نجم مواقع التواصل الاجتماعي وزوجته.. وعملية قيصرية للأم المتوفاة لإنقاذ الجنين (صور)
Lebanon 24
مصرع نجم مواقع التواصل الاجتماعي وزوجته.. وعملية قيصرية للأم المتوفاة لإنقاذ الجنين (صور)
07:20 | 2021-06-18
18/06/2021 07:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2021-06-18
الرئيس التونسي: هناك من يريد تحطيم الدولة وضرب مؤسساتها
16:54 | 2021-06-18
صحيفة: واشنطن تسحب منظومات صواريخ باتريوت من 4 دول عربية
16:30 | 2021-06-18
الأمم المتحدة: نستعد لاحتمال تزايد العنف في أفغانستان بعد رحيل القوات الأميركية
16:15 | 2021-06-18
إيران.. تمديد الاقتراع في الانتخابات لغاية الساعة الثانية عشرة مساء
16:00 | 2021-06-18
تقرير يكشف: واشنطن تستعد لرفع معظم العقوبات على طهران
15:30 | 2021-06-18
ألمانيا ترفع دولتين عربيتين من قائمة المناطق المعرضة لخطر كورونا
فيديو
"سبيس إكس" تنجح بإيصال قمر "GPS" من الجيل الجديد إلى مدارات الأرض! (فيديو)
Lebanon 24
"سبيس إكس" تنجح بإيصال قمر "GPS" من الجيل الجديد إلى مدارات الأرض! (فيديو)
11:00 | 2021-06-18
19/06/2021 01:28:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تحويل ثكنة القذافي "النسائية" إلى مجمع ترفيهي! (فيديو)
Lebanon 24
تحويل ثكنة القذافي "النسائية" إلى مجمع ترفيهي! (فيديو)
09:30 | 2021-06-18
19/06/2021 01:28:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل أول إصابة لشخص تعافى من كورونا.. بعد الأسود والأبيض والأصفر ما هو الفطر الأخضر؟
Lebanon 24
تسجيل أول إصابة لشخص تعافى من كورونا.. بعد الأسود والأبيض والأصفر ما هو الفطر الأخضر؟
08:00 | 2021-06-18
19/06/2021 01:28:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact