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وزيرة داخلية إيطاليا تهنئ الشرطة على اعتقال مهربي البشر

Lebanon 24
19-06-2021 | 03:00
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قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي "تهانينا لقوات الشرطة المالية على اعتقال بعض مهربي البشر صباح اليوم خلال عملية جوية بحرية على طول ساحل مقاطعة كالابريا" جنوب البلاد.

وجاء ذلك تعليقا على النشاط التشغيلي المكثف الذي وضع لمواجهة الأساليب المستخدمة للتحايل على نشاط المراقبة البحرية، وعلى وجه الخصوص نقل المهاجرين من قوارب كبيرة إلى قوارب أصغر أو محاكاة حالة طوارئ ما لطلب عملية إنقاذ في عرض البحر.

وأعربت وزيرة الداخلية، عن "الشكر لجميع قوات الشرطة على جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر، سواء أكان في البحر أم على البر، فإن مكافحة المتاجرين بالبشر تعد أولوية، وفي هذا الاتجاه يأتي التزام الحكومة بزيادة التعاون الدولي مع دول منشأ وعبور تدفقات الهجرة وتعزيز تبادل المعلومات بين الشرطة".
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