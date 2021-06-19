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إيران.. تمديد الاقتراع في الانتخابات لغاية الساعة الثانية عشرة مساء

Lebanon 24
19-06-2021 | 04:15
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أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران عباس علي كدخدائي، عن تمديد فترة الاقتراع في الانتخابات لغاية الساعة 12 مساء بالتوقيت المحلي (السابعة والنصف مساء بتوقيت غرينتش).

وكتب كدخدائي في تغريدة على "تويتر" مساء يوم الجمعة: "إنه وفقا للتنسيقات الحاصلة مع وزارة الداخلية فقد تم تمديد فترة الاقتراع لغاية الساعة الثانية عشرة مساء".

وكانت لجنة الانتخابات في البلاد قد أعلنت عن تمديد فترة الاقتراع لغاية الساعة العاشرة مساء.

وكانت الانتخابات قد انطلقت في الساعة السابعة صباح الجمعة 18 يونيو وتتضمن 4 عمليات انتخابية وهي الرئاسية الـ 13 والمجالس البلدية والقروية والتكميلية لمجلس خبراء القيادة والتكميلية لمجلس الشورى الإسلامي.

ويبلغ عدد الناخبين 59 مليونا و310 آلاف و307 أشخاص من ضمنهم مليون و392 ألفا و148 شخصا بلغوا السن القانونية (18 عاما) للإدلاء بصوتهم للمرة الأولى.
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