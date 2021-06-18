الانتخابات الإيرانية.. تسجيل 28 مليوناَ و500 ألف صوت

أفادت قناة "الميادين" بانتهاء فترة التمديد الثالث لعمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.وقالت القناة إن وزارة الداخلية رفضت طلب المرشح عبد الناصر همتي تمديد عملية التصويت ساعة إضافية.ومددت لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية الاقتراع في وقت سابق حتى الساعة الثانية فجراً كحد أقصى، وأوعزت إلى مراكز الاقتراع البدء في عدّ الأصوات بعد نهاية التصويت.هذا وتحدثت مصادر وزارة الداخلية الإيرانية للميادين عن تسجيل 28 مليونا و500 ألف صوت في الانتخابات الرئاسية.وانطلقت صباح يوم الجمعة بتوقيت إيران، عملية الاقتراع لانتخاب الرئيس الجديد، وفُتحت مراكز الاقتراع أمام أكثر من 59 مليون إیراني يحق لهم الاقتراع، للمشاركة في الدورة الـ 13 للانتخابات الرئاسية.وبعد فتح مراكز الاقتراع، أدلى المرشد الإيراني علي خامنئي بصوته، وقال إن "يوم الانتخابات هو يوم الشعب الإيراني الذي يقرر مصير البلاد خلال السنوات المقبلة".كما صوّت رئيس مجلس الشورى الإيراني السابق علي لاريجاني، والذي كان تقدّم سابقاً بطلب ترشّح لانتخابات الرئاسة الإيرانية، قبل أن يتم رفضه.ویتنافس 4 مرشحین على تولي منصب رئاسة الجمهوریة، هم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ونائب رئيس مجلس الشورى أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، وذلك بعد انسحاب محسن مهر علي زاده، وعلي رضا زاكاني، وسعيد جليلي.