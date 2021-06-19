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توقع مثير للقلق لبرنامج الأغذية العالمي: 41 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة

Lebanon 24
19-06-2021 | 01:30
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توقع برنامج الأغذية العالمي أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يتأرجحون على حافة المجاعة من 34 مليونا في بداية العام إلى 41 مليونا حتى نهاية يونيو الحالي.

وحذر برنامج الأغذية العالمي من أنه بدون مساعدة غذائية فورية فقد يواجه هؤلاء الجوع الحقيقي.

وحذر البرنامج في تقرير له في جنيف يوم الجمعة من أن المجاعة بسبب الصراعات والتغيرات المناخية والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا يمكن أن تصبح حقيقة واقعة بالنسبة لملايين الأشخاص.

وتشير تقديرات البرنامج إلى أن أكثر من 270 مليون شخص اليوم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد أو أنهم معرضون لمخاطر عالية في عام 2021.

وأوضح البرنامج أنه بحاجة إلى 5 مليارات دولار للعام 2021 لتجنب المجاعة وتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة للأشخاص الأكثر عرضة للخطر، حيث يمثل المبلغ ثلث الاحتياجات لهذا العام والتي تصل إلى 15 مليار دولار.
المصدر: روسيا اليوم
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