إيطاليا تعيد فرض الحجر الصحي على الوافدين من المملكة المتحدة

أعلنت إيطاليا إعادة فرض الحجر الصحي على الوافدين من المملكة المتحدة، بينما سيتاح للمسافرين من العديد من البلدان الأخرى الدخول بحرية إذا كان لديهم تصاريح صحية خاصة بكوفيد.وقالت وزارة الصحة إن شرط الحجر الصحي الإلزامي للوافدين من المملكة المتحدة سيدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين 21 حزيران.وكتب وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا على "فيسبوك": "وقعت اليوم قرارا جديدا يسمح بدخول الوافدين من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان على أن يكون بحوزتهم التصريح الأخضر".وأوضح أن التصريح الأخضر هو عبارة عن شهادة صحية تثبت أن المسافر تلقى التطعيم أو شفي من إصابته بكوفيد أو يظهر سلبية الاختبار الذي خضع له.وقال سبيرانزا إن الوافدين من المملكة المتحدة حيث ينتشر متحور "دلتا" الذي يعتبر الأكثر عدوى، سيتعين عليهم الخضوع لحجر صحي 5 أيام وإجراء اختبار كورونا.كما وسع الحظر المفروض على دخول أراضي بلاده، ليشمل الوافدين من الهند وبنغلاديش وسريلانكا.وتتوقع إيطاليا زيادة عدد السياح هذا الصيف لمحاولة إنعاش قطاع السياحة الذي يمثل نحو 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وتأثر كثيرا بالجائحة.وتعتزم إلغاء شرط التزام الكمامات خلال النصف الأول من يوليو، وفقا للعديد من المسؤولين في الحكومة.