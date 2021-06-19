عربي-دولي

تحذير من خطر نشوب حرب أهلية "واسعة النطاق" في ميانمار

Lebanon 24
19-06-2021 | 09:30
A-
A+
Doc-P-834619-637596816224685243.jpg
Doc-P-834619-637596816224685243.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ميانمار، كريستين شرانر بورجنر، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، إن "خطر نشوب حرب أهلية واسعة النطاق أمر حقيقي" بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في أول فبراير في البلاد.

وقالت شرانر بورجنر، بعد أن تبنت الجمعية العامة قرارا يدعو إلى وقف تدفق الأسلحة على ميانمار: "الوقت حاسم. الفرصة لرد الانقلاب العسكري تتضاءل".

ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، إلى وقف تدفق الأسلحة على ميانمار، وطالبت الجيش باحترام نتائج انتخابات نوفمبر والإفراج عن المعتقلين السياسيين بمن فيهم زعيمة البلاد أونج سان سو تشي.

وأصدرت الجمعية العامة للمنظمة الدولية قرارها بموافقة 119دولة بعد مرور نحو أربعة أشهر على الإطاحة بحكومة الزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي في انقلاب عسكري.

وطلبت روسيا البيضاء التصويت على القرار وهي الدولة الوحيدة التي رفضته بينما امتنعت 36 دولة عن التصويت من بينها الصين وروسيا.

ولم تصوت باقي الدول الأعضاء وعددها 37.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعية العامة على التحرك قائلا للصحفيين: "لا يمكن أن نعيش في عالم تصبح فيه الانقلابات العسكرية نمطا. هذا غير مقبول إطلاقا".
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:59 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:22 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2021-06-19
03:45 | 2021-06-19
03:30 | 2021-06-19
03:09 | 2021-06-19
03:00 | 2021-06-19
02:45 | 2021-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website