عربي-دولي

بايدن: سلالة "دلتا كورونا" تهدد الجميع

Lebanon 24
19-06-2021 | 04:00
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قال الرئيس الأميركي جو ‏بايدن، مساء الجمعة، إن العلماء أكدوا أن سلالة دلتا من كورونا تهدد الجميع، خاصة الشباب، مشيرا إلى أن السلطات الصحية في الولايات المتحدة طعمت 300 مليون أميركي في 150 يوما.

وحدد الرئيس الأميركي تاريخا معينا للاحتفال بالتحرر من جائحة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وأشارف بايدن، في خطاب ألقاه حول جائحة كورونا وتعامل إدارته معها، إلى إن الأميركيين سيحتفلون يوم الرابع يوليو المقبل بيوم استقلال بلادهم والتحرر من الفيرويس معا.

وأضاف الرئيس الأميركي أن 65% من البالغين الأميركيين حصلوا على جرعة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
المصدر: العربية
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