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نتائج غير رسمية ترجح فوز "رئيسي" بالانتخابات الرئاسية الايرانية

Lebanon 24
19-06-2021 | 06:49
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أظهرت النتائج الأولية غيرُ الرسمية لفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الإيرانية تقدم المرشح إبراهيم رئيسي حسب مصادر "العربية".

وأظهرت نتائج غير رسمية فارقا كبيرا بين إبراهيم رئيسي والمرشحين الآخرين، ورجحت فوز إبراهيم رئيسي بنصاب قانوني تخطى 50%، في وقت هنأ محسن رضائي المرشح إبراهيم رئيسي بفوزه بالرئاسة.

وكشفت مصادر أن أكثر من 16 مليون صوت لصالح المرشح رئيسي بعد فرز 26 مليونا حتى الآن في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وذلك في نتائج أولية غير رسمية.

وذكرت المصادر أنه سيتم إعلان فوز رئيسي بأغلبية ساحقة بأكثر من 50%، وذلك فيما دعا المرشح إبراهيم رئيسي أنصاره للتريث وعدم استباق النتائج الرسمية.

واعتبر مراقبون أن يوم الانتخابات هو الأطولَ في تاريخ الانتخابات الإيرانية بعد أن مددت طهران للمرة الثالثة موعد إغلاق صناديق الاقتراع بسبب عزوف الإيرانيين عن الإدلاء بأصواتهم.
المصدر: العربية
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