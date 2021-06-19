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همتي يقر بالهزيمة ويبارك لرئيسي.. وروحاني: الرئيس المنتخب معروف

Lebanon 24
19-06-2021 | 07:52
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أقر المرشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية عبد الناصر همتي بالهزيمة في الانتخابات، السبت، وبارك للمرشح إبراهيم رئيسي "فوزه في الانتخابات".

من جهته قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الرئيس المنتخب معروف وسأبارك له بعد الإعلان عن النتائج رسميا، وشكر الشعب الإيراني على مشاركته في الانتخابات "في هذه المرحلة التاريخية"، وفق تعبيره.
المصدر: روسيا اليوم
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