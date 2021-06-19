رواية إسرائيلية عن مصدر أمني: هذا موعد الحرب القادمة على غزة

أفادت عدة تقديرات أمنية وسياسية إسرائيلية، بأن شن إسرائيل هجوما جديدا على قطاع غزة، هو "مسألة وقت".وكشفت القناة "12" العبرية نقلا عن مصدر أمني كبير أن "الحرب أو الأيام القتالية" ستكون خلال "أسابيع قليلة"، بينما أشار موقع "واينت" العبري، وفق تقديرات سياسية، إلى أن إسرائيل ستشن حربا على قطاع غزة "خلال شهرين".بالإضافة إلى التقديرات السابقة، عرضت القناة "12"، 4 نقاط خلافية بين إسرائيل وحركة "حماس"، زعمت أنها ستؤدي "على ما يبدو، إلى تصعيد إضافي"، وأوضحت أن هذه الخلافات هي الآتية:- أول خلاف: المنحة القطرية لقطاع غزة، وآلية إدخالها إلى القطاع، حيث أفادت القناة بأن "حماس" ترفض تحويل المنحة إلى السلطة الفلسطينية لتوزيعها، مرجحة أن يتم التوصل إلى تسوية تنقل بموجبها مسؤولية المنحة إلى الأمم المتحدة.- الخلاف الثاني: نقطة انطلاق مفاوضات التوصل إلى تهدئة، من الأوضاع عشية الحرب الأخيرة على القطاع، أو من الوضع الحالي، إذ أنه بينما تطلب "حماس" إعادة فتح مساحة الصيد بشكل كامل قبل انطلاق المفاوضات، تصر إسرائيل أن تكون هذه "التسهيلات" جزءا من المفاوضات.- الخلاف الثالث: سياسة الرد الإسرائيلية على البالونات الحارقة من قطاع غزة.- الخلاف الرابع: قضية الأسرى، حيث أن إسرائيل تربط استعادة الأسرى بمفاوضات إعادة إعمار القطاع".في سياق متصل، لفت موقع "واللا" العبري إلى أن "الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقدر أن "حماس" لن تتردد في إطلاق صواريخ على إسرائيل إن لم يطرأ تقدم في الاتصالات للتوصل إلى تهدئة، على المدى القريب".