صحافة أجنبية: بسبب بوتين...بايدن "يفقد موقعه السياسي بين الجمهوريين"

قالت مجلة Slate الأميركية، إن الرئيس الأميركي جو بايدن أخذ يفقد موقعه السياسي بين الجمهوريين بسبب تزايد ثقتهم وتعاطفهم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأشارت المجلة، إلى أن الحزب الجمهوري كان ينتهج مسلكاً متشدداً تجاه روسيا، ولكن في عام 2016 بدأ المسار نحو تحسين العلاقات. وبحلول عام 2017، قال معظم ممثلي الحزب إنه يجب على واشنطن التركيز على التعاون مع موسكو.وترى المجلة أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالذات، وضع الأساس اللازم لهذا التغيير الذي استمر حتى بعد البيت الأبيض. وشددت المجلة على أن الجمهوريين يطلقون على روسيا لقب "العدو" بشكل أقل من الديمقراطيين، وهم في الغالب يؤيدون العلاقات الودية مع روسيا.وأضافت المجلة: "كثير من الجمهوريين يثقون شخصياً بالرئيس بوتين أو معجبون به. ووفقاً لاستطلاعين قامت بتنظيمها شركة Morning Consult بطلب من صحيفة Politico، ومؤسسة YouGov بطلب من مجلة Economist، تبدو شعبية بوتين أعلى من شعبية بايدن بين الجمهوريين، بنسبة 16 و 22 نقطة مئوية على التوالي".