عربي-دولي

صحافة أجنبية: بسبب بوتين...بايدن "يفقد موقعه السياسي بين الجمهوريين"

Lebanon 24
19-06-2021 | 05:31
A-
A+
Doc-P-834719-637597028869805248.jpg
Doc-P-834719-637597028869805248.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مجلة Slate الأميركية، إن الرئيس الأميركي جو بايدن أخذ يفقد موقعه السياسي بين الجمهوريين بسبب تزايد ثقتهم وتعاطفهم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشارت المجلة، إلى أن الحزب الجمهوري كان ينتهج مسلكاً متشدداً تجاه روسيا، ولكن في عام 2016 بدأ المسار نحو تحسين العلاقات. وبحلول عام 2017، قال معظم ممثلي الحزب إنه يجب على واشنطن التركيز على التعاون مع موسكو.

وترى المجلة أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالذات، وضع الأساس اللازم لهذا التغيير الذي استمر حتى بعد البيت الأبيض. وشددت المجلة على أن الجمهوريين يطلقون على روسيا لقب "العدو" بشكل أقل من الديمقراطيين، وهم في الغالب يؤيدون العلاقات الودية مع روسيا.

وأضافت المجلة: "كثير من الجمهوريين يثقون شخصياً بالرئيس بوتين أو معجبون به. ووفقاً لاستطلاعين قامت بتنظيمها شركة Morning Consult بطلب من صحيفة Politico، ومؤسسة YouGov بطلب من مجلة Economist، تبدو شعبية بوتين أعلى من شعبية بايدن بين الجمهوريين، بنسبة 16 و 22 نقطة مئوية على التوالي".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-06-19
16:30 | 2021-06-19
16:26 | 2021-06-19
16:00 | 2021-06-19
15:45 | 2021-06-19
15:30 | 2021-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website