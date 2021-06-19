عربي-دولي

ميركل وماكرون يحذران من أمرٍ خطير في مونديال أوروبا

Lebanon 24
19-06-2021 | 06:00
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دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى توخي الحذر خلال مباريات أوروبا لكرة القدم في مواجهة متحور دلتا شديد العدوى.
 
وحذرت ميركل وماكرون من تفشي الوباء مجددا في القارة الأوروبية.

وقالت ميركل، أمس الجمعة في مؤتمر صحفي قبل عشاء عمل في برلين مع ماكرون "لا يمكننا التظاهر بأن وباء كورونا انتهى".

وأضافت: "عندما أرى الملاعب ممتلئة في دول أوروبية أخرى، أشعر ببعض خيبة الأمل"، في إشارة واضحة إلى المجر بقيادة القومي فكتور أوربان الدولة الوحيدة التي نظمت مباريات بدون أن تفرض أي إجراءات وقائية في هذا الدوري.

وردا على سؤال عن المخاطر المحتملة المرتبطة بالدور قبل النهائي والنهائي المقرر إجراؤه في ويمبلي في بريطانيا حيث تسبب متحور دلتا في زيادة عدد الإصابات، وعد ماكرون بالتزام "يقظة كبيرة".

وأكد ماكرون أن تنفيذ خطة الإنعاش "أولوية من أجل العودة إلى مسار النمو لما قبل الأزمة ربما حوالي 2022".
المصدر: روسيا اليوم
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