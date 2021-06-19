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باكستان: لن نسمح مطلقاً لأميركا بهذا الأمر

Lebanon 24
19-06-2021 | 06:30
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قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إن بلاده "لن تسمح باستخدام أراضيها من قبل القوات الأميركية كقواعد لتنفيذ مهمات لمكافحة الإرهاب في أفغانستان".
 
وخلال مقابلة مع برنامج "Axios on HBO"، أكد عمران خان أن "باكستان لن تسمح مطلقا لوكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA) باستخدام قواعد على أراضيها للقيام بمهام مكافحة الإرهاب عبر الحدود بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

وأشار موقع "Axios" إلى أن "جودة قدرات مكافحة الإرهاب والاستخبارات في أفغانستان يعد سؤالا بالغ الأهمية يواجه إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مع اقتراب القوات الأميركية من الانسحاب الكامل بحلول 11 أيلول"، لافتاً إلى أن "إدارة بايدن تستكشف خيارات في آسيا الوسطى للحفاظ على معلومات استخباراتية عن الشبكات الإرهابية داخل أفغانستان، ولكن هذا معقد لسبب مختلف، وهو أن هذه البلدان تقع في دائرة نفوذ روسيا".

وكانت الولايات المتحدة قد نفذت مئات الضربات بطائرات بدون طيار وعمليات مكافحة الإرهاب عبر الحدود من الأراضي الباكستانية، بحسب "Axios ".

كما أوضح مراقبون مقربون أن "تبني خان لوجود وكالة المخابرات المركزية أو القوات الخاصة على الأراضي الباكستانية سيكون بمثابة انتحار سياسي"، في حين أن المسؤولين الأميركيين لا يزالوان في السر يأملون في أن يتمكنوا من التوصل إلى ترتيب سري مع الأجهزة العسكرية والاستخباراتية الباكستانية القوية، وفق "Axios ".
المصدر: روسيا اليوم
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