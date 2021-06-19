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خامنئي: الشعب الايراني هو المنتصر الكبير في الانتخابات

Lebanon 24
19-06-2021 | 07:00
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اكد قائد الثورة الاسلامية في إيران السيد علي الخامنئي بان لا شيء تمكن من التاثير على عزم الشعب، معتبرا الشعب الايراني بانه المنتصر الكبير في الانتخابات، حسبما ذكرت وكالة "فارس" الايرانية.

واعتبر أن "المشاركة الملحمية للمواطنين بالانتخابات تمثل صفحة مشرقة أخرى لأمجاد الشعب الإيراني ومستقبله".

وتابع " الشعب تصدى بعزم للدعاية المضادة لمرتزقة الأعداء وأثبت بقوة حضوره في الساحة السياسية للبلاد".
المصدر: "سكاي نيوز
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