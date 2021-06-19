أردوغان يرحب بقرار روسيا رفع قيود السفر إلى تركيا

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، برفع روسيا قيود السفر إلى تركيا، وقال إن "بلاده تخرج رويدا رويدا من لوائح قيود السفر، ونرحب بقرار روسيا في هذا الصدد عقب فرنسا".



وأكد أردوغان أن تركيا ستشهد تسارعا في رفع قيود السفر خلال الأسابيع القادمة، مطمئنا قطاع السياحة بأن النصف الثاني من الموسم سيكون جيدا.