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بوتين: مخاطر كورونا لم تكتشف بالكامل بعد

Lebanon 24
19-06-2021 | 10:30
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حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن المخاطر التي يجلبها فيروس كورونا للبشر لم تكتشف بالكامل حتى الآن، داعيا المواطنين مجددا إلى التطعيم على أوسع نطاق ممكن ضد العدوى.

وأكد بوتين في كلمة ألقاها اليوم السبت في مؤتمر حزب "روسيا الموحدة" الحاكم أنه بحث هذا الموضوع مجددا مع العلماء المعنيين بمحاربة جائحة كورونا، خلال مراسم منح جوائز الدولة التي جرت في الكرملين مؤخرا.

وتابع: "لا تزال عواقب المرض الذي تسببه عدوى فيروس كورونا قيد الدراسة، وهذا لا يتعلق فقط بالأضرار التي تلحق بالرئتين بل وما يلحق بالأوعية أيضا، وسيتعين على الخبراء تحديد ما يفضي إليه ذلك".

وشدد الرئيس في هذا الصدد مجددا على أهمية التطعيم ضد كورونا، قائلا: "أكرر مرة أخرى أن الخضوع للتطعيم هو خيار أفضل من الإصابة بالمرض، وعلى الأقل هذا هو موقف الخبراء الكبار في بلدنا والعالم".
المصدر: I24 NEWS - سبوتنيك
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