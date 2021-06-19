عربي-دولي

في اول تصريح له... ماذا قال الرئيس الايراني الجديد؟

Lebanon 24
19-06-2021 | 16:14
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أعرب الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، عن تمنياته بأن يكون "محل ثقة الشعب الإيراني الذي انتخبه".

وقال إبراهيم رئيسي: "سأتعاون مع حكومة روحاني وسأعقد اجتماعات مع أعضاء حكومته للاطلاع على تجربتهم في إدارة البلاد"، داعيا جميع الخبراء والمفكرين إلى "تقديم وجهات نظرهم حول إدارة البلاد".

وأضاف، "آمل التعويض عن الثقة التي منحني الشعب إياها"، مؤكدا أنه "سيشكل حكومة الشعب".


وتابع: "أتمنى القيام بالمهمة الثقيلة التي وضعها الشعب على كاهلي على أفضل نحو".
المصدر: روسيا اليوم
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