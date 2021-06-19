ظريف: إيران مستعدة لإرسال سفير للسعودية غدًا

أبدت إيران استعدادها لإعادة العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع السعودية واستئناف تبادل السفراء بين البلدين، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2016.وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده مستعد لإعادة العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع السعودية وإعادة سفيرها إلى المملكة، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ".وأضاف ظريف في تصريحات أدلى بها خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، وتم بثها مباشرة على الإنترنت، "أنا مستعد لإرسال سفير إلى المملكة العربية السعودية غدا، لكن الأمر يعتمد عليهم".وأكد الوزير الإيراني أنه "لا يوجد سبب يمنعنا من حل خلافاتنا مع السعوديين".وقطعت المملكة العربية السعودية رسميا جميع العلاقات الدبلوماسية مع إيران في عام 2016 بعد أن هاجم محتجون سفارتها في طهران وأضرموا النار فيها ردا على إعدام الرياض لرجل الدين الشيعي نمر النمر.ودفع الهجوم الرياض وحلفاءها مثل البحرين والسودان إلى قطع علاقاتهم بإيران في حين خفضت الإمارات مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع طهران.وأعلن القضاء الإيراني في وقت سابق اعتقال أكثر من 100 مشتبه به لصلتهم بالهجوم على السفارة والقنصلية السعوديتين وتوجيه الاتهامات إلى 48 منهم قبل أن يتم إخلاء سبيل الجميع بكفالة.ولدى إيران سجل حافل في الهجمات ضد البعثات الدبلوماسية، حيث هاجم متظاهرون إيرانيون سفارة الولايات المتحدة في 1979 وسفارة الكويت في 1987 والسعودية في 1988 والدنمارك في 2006 وبريطانيا في 2011 وهي اعتداءات أدى معظمها لقطع العلاقات الدبلوماسية.ومؤخرا أجرى البلدان محادثات مباشرة لأول مرة منذ عدة سنوات بفضل وساطة عراقية.ووفقا لرويترز، فإن المباحثات بدأت بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، للرياض، ويقودها رئيس المخابرات السعودية، خالد حميدان، ونائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، سعيد إيرواني.ووفقا لمصادر رويترز، فإن المحادثات استهدفت تخفيف التوترات القائمة ما بين البلدين الخصمين، ما قد يساهم بتحقيق الاستقرار في المنطقة.وكانت طهران قد رحبت في نهاية أبريل الماضي بـ"تغيير لهجة" السعودية بعد تصريحات لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اعتبرتها تصالحية قال فيها إنه يتمنى إقامة "علاقات جيدة ومميزة" مع إيران.