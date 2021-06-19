بيانات من الصين تكشف أزمة كبيرة.. "العُقم" يضرب المجتمع

كشفت بيانات جديدة عن وقائع عديدة تشيرُ إلى أنّ دعوات الحزب الشيوعي الصّيني إلى السكان لإنجاب المزيد من الأطفال، ستقترنُ بمشكلة كبيرة.ووفقاً لموقع "scmp"، فإنّ دراسة جديدة كشفت أنّ معدل العُقم ارتفع بشكل غير مسبوق في البلاد، الأمر الذي يزيد من معاناة بكين أمام تقلص النمو الديموغرافي.وقال أحد أكبر المتخصصين في الأمراض التناسلية في الصين تشياو جي أنّ "انتشار العقم في الصّين زاد بمعدل أسرع من المتوقع في العقد الماضي، وارتفع من 12% في عام 2007 إلى 18% في عام 2020".وذكرت الدراسة أنّ واحداً من كل 5.6 أزواج في سن الإنجاب يواجه صعوبات في إنجاب طفل، وفقاً لآخر دراسة استقصائية وطنية للصحة الإنجابية بقيادة تشياو جي، وهو طبيب إنجاب وعالم أحياء.ومن المتوقع أن تتقلص القوى العاملة في البلاد على مدى العقد المقبل، وهو اتجاه يمكن أن يضعف الإنتاجية والطلب الاستهلاكي والابتكار على المدى الطويل.وفي الواقع، فإنّ الصين تواجه تراجعاً في عدد المواليد الجدد مقابل ارتفاع عدد المسنين، إذ ضمت أكثر من 264 مليون شخص تبلغ أعمارهم 60 عاماً وما فوق العام الماضي، أي 4 أضعاف عدد سكان فرنسا. ولهذا، قررت السلطات الصّينية الشهر الماضي إلغاء الحد الأقصى للإنجاب المحدد بطفلين لكل زوجين.وفي سياق حديثه، يدعو تشياو جو الحكومة الصّينية إلى تضمين معالجة العقم في نظام الرعاية الصحية، ومساعدة الراغبين في الولادة، رغم أنه خيار غير جذاب على نحو متزايد بين العديد من جيل الألفية.