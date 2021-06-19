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أستراليا تعتقل شاباً بتهمة الانتماء لداعش

Lebanon 24
19-06-2021 | 14:30
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ذكرت الشرطة الأسترالية، اليوم السبت، أنها ألقت القبض على شاب في سيدني نشر رسائل متطرفة وكان يحتفظ بوصفات لصنع المتفجرات واتهمته بالانتماء لتنظيم داعش.
وقالت الشرطة الاتحادية الأسترالية وشرطة نيو ساوث ويلز في بيان مشترك "وُجهت إلى الرجل تهمة الانتماء لتنظيم إرهابي وهو تنظيم داعش"، وذلك بعد تحقيق استمر 7 أشهر.
ولم تعلن الشرطة اسم الشاب الذي اعتقلته، الجمعة، والبالغ من العمر 24 عاماً.
ولا تعلن أستراليا عادة عن أسماء المشتبه بهم إلا إذا اعتبرت الشرطة أن الإفصاح عن الاسم يخدم أسرة الضحية أو المجتمع.
وقالت الشرطة: "لا يوجد تهديد مستمر على المجتمع فيما يتعلق بهذا التحقيق".
وأضافت "كان خطاب الرجل على الإنترنت يتصاعد.. لقد جمع كمية كبيرة من مواد المتطرفين واحتفظ بعدة وصفات لصنع المتفجرات".
ويواجه المتهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات في حالة إدانته.
ونقل البيان الصحفي عن ستيفن داميتو قائد تحقيقات مكافحة الإرهاب في الشرطة الاتحادية قوله: "أفعال هذا الرجل لا تعبر عن العقيدة الإسلامية.. أفعاله إجرامية وتمثل كراهية وترويعاً".
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