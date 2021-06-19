عربي-دولي

حركة "حماس" تهنئ الرئيس الإيراني المنتخب

Lebanon 24
19-06-2021 | 15:30
A-
A+
Doc-P-834826-637597232332760685.jpg
Doc-P-834826-637597232332760685.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هنأت حركة "حماس" الفلسطينية، الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي على فوزه في الانتخابات الرئاسية، التي جرت الجمعة.

وفي وقت سابق السبت، أعلن لجنة الانتخابات الإيرانية، فوز المرشح رئيسي بعد فرز معظم الأصوات، حسب إعلام محلي.

وقالت الحركة في بيان السبت: "نبارك للرئيس إبراهيم رئيسي اختيار الشعب الإيراني له".

وأضافت: "نسأل الله له النجاح في تحقيق تطلعات شعبه نحو مزيد من التنمية والتقدم والرخاء و مواصلة وتعزيز مواقف إيران المشرفة في التضامن مع فلسطين وقضيتها العادلة".

وفاز رئيسي، برئاسة الجمهورية إثر حصوله على 17 مليونا و800 ألف صوت من أصل 28 مليونا و600 ألف، وفق النتائج الأولية الرسمية.

ووفق تصريح للرئيس الحالي حسن روحاني عقب إعلان النتائج، من المقرر أن يسلم منصبه بعد 45 يوما للرئيس المنتخب، الذي يشغل منصب رئيس السلطة القضائية بالبلاد.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-06-19
16:30 | 2021-06-19
16:26 | 2021-06-19
16:00 | 2021-06-19
15:45 | 2021-06-19
15:00 | 2021-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website