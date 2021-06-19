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عربي-دولي
حركة "حماس" تهنئ الرئيس الإيراني المنتخب
Lebanon 24
19-06-2021
|
15:30
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هنأت حركة "حماس" الفلسطينية، الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي على فوزه في الانتخابات الرئاسية، التي جرت الجمعة.
وفي وقت سابق السبت، أعلن لجنة الانتخابات الإيرانية، فوز المرشح رئيسي بعد فرز معظم الأصوات، حسب إعلام محلي.
وقالت الحركة في بيان السبت: "نبارك للرئيس إبراهيم رئيسي اختيار الشعب الإيراني له".
وأضافت: "نسأل الله له النجاح في تحقيق تطلعات شعبه نحو مزيد من التنمية والتقدم والرخاء و مواصلة وتعزيز مواقف إيران المشرفة في التضامن مع فلسطين وقضيتها العادلة".
وفاز رئيسي، برئاسة الجمهورية إثر حصوله على 17 مليونا و800 ألف صوت من أصل 28 مليونا و600 ألف، وفق النتائج الأولية الرسمية.
ووفق تصريح للرئيس الحالي حسن روحاني عقب إعلان النتائج، من المقرر أن يسلم منصبه بعد 45 يوما للرئيس المنتخب، الذي يشغل منصب رئيس السلطة القضائية بالبلاد.
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