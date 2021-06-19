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مصر.. رفض دعوى تطالب بحل حزب "مستقبل وطن"

Lebanon 24
19-06-2021 | 16:59
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قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا في مصر، السبت، بعدم قبول دعوى تطالب بحل حزب "مستقبل وطن".

وقررت المحكمة الإدارية العليا عدم قبول الدعوى المقامة من أحد المواطنين، التي يطالب فيها بإلزام لجنة شؤون الأحزاب السياسية بحل حزب مستقبل وطن ومصادرة مقاره وأمواله وكل ممتلكاته.

وأكد المواطن في دعواه، أن "الحزب نسبت إليه في الآونة الأخيرة العديد من المخالفات".

يشار إلى أن حزب "مستقبل وطن" يأتي في مقدمة الأحزاب الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد فى البرلمان المصري بـ316 مقعدا، منها 145 بنظام القائمة، و171 بنظام الفردي.
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