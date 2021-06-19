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وزير اسرائيلي: رئيسي متطرف وملتزم بتحقيق تقدم سريع في برنامج إيران النووي

Lebanon 24
19-06-2021 | 14:58
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علقت "إسرائيل"، يوم السبت، على انتخاب إيران إبراهيم رئيسي رئيساً جديداً لها، قائلة إنه أكثر رؤساء إيران تطرفا حتى الآن وهو ملتزم بتحقيق تقدم سريع في برنامج طهران النووي.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد على "تويتر": "رئيس إيران الجديد ، المعروف باسم جزار طهران ، متطرف مسؤول عن قتل آلاف الإيرانيين. وهو ملتزم بالطموحات النووية للنظام وبحملته للإرهاب العالمي".

وقال بيان منفصل من الخارجية الإسرائيلية إن انتخاب رئيسي لا بد وأن "يثير قلقاً كبيراً بين المجتمع الدولي".

وقالت الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي أدت اليمين يوم الأحد إنها ستعارض إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين الدول الكبرى وخصمها اللدود إيران.

وترى إسرائيل أن إيران المسلحة نوويا تشكل تهديدا وجوديا. وتنفي طهران أنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية.

وفي تمسك بالخط السياسي الذي حددته حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو قالت وزارة الخارجية "يجب أكثر من أي وقت مضى وقف البرنامج النووي الإيراني على الفور وتراجعه كليا ووقفه إلى أجل غير مسمى".
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