جرحى إبان مواجهات في القدس بين فلسطينيين والقوات الاسرائيلية

#شاهد: من اعتداءات قوات الاحتـ.ـلال على الفتيات في محيط #باب_العامود بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/RsA3xJ1Baw
— Quds Feed - قدس فيد (@qudsfeed) June 19, 2021
#شاهد: من اعتداءات قوات الاحتـ.ـلال على الفتيات في محيط #باب_العامود بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/RsA3xJ1Baw
قوات الاحتلال ترش شابًا مقدسيًا بغاز سام على وجهه وتعتدي عليه بوحشية بعد اعتقاله أمام باب العامود في #القدس. pic.twitter.com/JzILGIYURc
— لجنة نبض القدس- HU (@AlqudsNabd) June 19, 2021
قوات الاحتلال ترش شابًا مقدسيًا بغاز سام على وجهه وتعتدي عليه بوحشية بعد اعتقاله أمام باب العامود في #القدس. pic.twitter.com/JzILGIYURc