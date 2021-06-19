عربي-دولي

جرحى إبان مواجهات في القدس بين فلسطينيين والقوات الاسرائيلية

Lebanon 24
19-06-2021 | 15:45
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أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح واعتقل 3 آخرون مساء السبت إثر اعتداء القوات الإسرائيلية على مشاركين بوقفة قرب باب العامود بالقدس منددة بإساءة مستوطنين للرسول محمد (ص).

وأفاد شهود عيان بأن القوات الإسرائيلية اعتدوا بشكل وحشي على المشاركين في الوقفة، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاههم، كما هاجموا عددا من المشاركين برش غاز الفلفل في وجوههم.

ولفت الشهود إلى أن القوات اعتقلت شابا وفتاتين لم تعرف هويتهم بعد، واقتدهم إلى مركز تحقيق المسكوبية.

إلى ذلك، قامت الشرطة الإسرائيلية بإفراغ منطقة باب العامود من المقدسيين الذين حاولوا التظاهر والتعبير عن رفضهم للإساءة للنبي محمد.

وأطلق شبان مقدسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعوة للتجمع في باب العامود لإقامة وقفة نصرة للنبي محمد، وذلك ردا على إساءة مستوطنين خلال "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية التي أقيمت الثلاثاء الماضي.

وفي ذلك اليوم، انطلق آلاف المستوطنين الإسرائيليين من مدنية القدس باتجاه باب العامود، حيث أطلقوا هتافات بينها "الموت للعرب"، إضافة إلى أخرى مسيئة النبي محمد.

كذلك، هتف مستوطنون ضد قيادات المقاومة الفلسطينية التي كانت سببا في إفشال مسيرتهم في العاشر من مايو الماضي، إلى جانب المواجهة الشعبية المباشرة مع القوات الإسرائيلية.
 
 
كما اندلعت مواجهات مساء السبت، في حي الشيخ جراح بين الأهالي والمستوطنين بعد اعتداء المستوطنين على المتضامنين في الحي.

ووجه مقدسيون، دعوات للتوجه إلى حي الشيخ جراح هذه اللحظات بعد اعتداء المستوطنين على النساء والأطفال والأهالي بحماية من شرطة الاحتلال.
 
 
 

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