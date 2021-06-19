عربي-دولي

بايدن يستضيف الرئيس الإسرائيلي قريباً.. إليكم التاريخ

Lebanon 24
19-06-2021 | 16:26
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كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم استضافة الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين في البيت الأبيض في 28 حزيران.
 
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جو بايدن

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