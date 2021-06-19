عربي-دولي

هزة أرضية تضرب اسطنبول

Lebanon 24
19-06-2021 | 11:15
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وقعت هزة أرضية في مدينة اسطنبول التركية، عصر اليوم السبت، شعر بها الأهالي في عموم المدينة.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الهزة بلغت قوتها 3.9 درجة، ومركزها منطقة قارطال في الشطر الآسيوي من مدينة اسطنبول.

وأفادت بأن الهزة وقعت في الساعة 15.07 بالتوقيت المحلي، على عمق 7.06 كم، وشعر السكان بالزلزال في العديد من المناطق في الشطرين الأوروبي والآسيوي من اسطنبول.

وتسببت الهزة بحالة من الذعر لفترة وجيزة لدى بعض المواطنين في الشطر الآسيوي، حيث سارعوا إلى مغادرة منازلهم وأماكن عملهم.

بدوره أعلن والي المدينة علي يرلي قايا في تغريدة عبر "تويتر" عدم تلقي الفرق المعنية أي بلاغ حول وقوع أضرار جراء الهزة الأرضية.
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