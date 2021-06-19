أوّل تعليق لواشنطن على فوز رئيسي بالانتخابات الإيرانية

أعربت الولايات المتحدة، عن أسفها لأنّ الإيرانيين لم يتمكنوا من المشاركة في "عملية انتخابية حرة ونزيهة" في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها إيران.وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية في أول تعليق يصدر عن واشنطن بشأن فوز المحافظ إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الأيرانية، إن "الإيرانيين حرموا من حقهم في اختيار قادتهم في عملية انتخابية حرة ونزيهة".وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة سوف تواصل المفاوضات حول البرنامج النووي الايراني والعمل الى جانب حلفائها وشركائها في هذا الصدد.