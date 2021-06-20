عربي-دولي

مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة: وقف المساعدات "حكمٌ بالإعدام" على الشعب السوري!

Lebanon 24
20-06-2021 | 07:00
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كتب علي بردى في "الشرق الأوسط": وصفت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة بربارة وودوارد، في حديث مع "الشرق الأوسط" بالتزامن مع اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف في 20 حزيران من كل عام، ما يحصل في سوريا بأنه "إحدى أكثر الأزمات مأسوية" في العالم، محذرة من أن إخفاق مجلس الأمن في تجديد التفويض لإرسال المساعدات عبر الحدود الذي سينتهي في العاشر من تموز المقبل، سيكون بمثابة "حكم بالإعدام" على الشعب السوري.
 
وفي وقت يعبّر فيه دبلوماسيون غربيون عن اعتقادهم أن موقف موسكو من هذه المسألة هو "الاختبار الأول" لنتائج القمة بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، دعت وودوارد إلى إعادة فتح معبري اليعربية وباب السلام، بالإضافة إلى تمديد العمل بمعبر باب الهوى.

وأكدت السفيرة البريطانية التي تحظى بلقب "سيدة" الملكي منذ عام 2016. أن إيران "جزء من المشكلة" عوض أن تكون "جزءاً من الحل" ليس فقط في سوريا، بل أيضاً في اليمن حيث تواصل دعم الميليشيات الحوثية بدلاً من المساعدة في التوصل إلى وقف للنار والتحرك نحو حل سياسي لإيصال المساعدات إلى نحو 16 مليوناً من اليمنيين.
 
 
 
 
المصدر: الشرق الأوسط
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