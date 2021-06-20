"التحالف في اليمن": تدمير 17 مسيّرة "حوثية" مفخّخة أطلقت باتجاه السعودية

أعلن "تحالف العربي في اليمن"، أنّ القوات الجوية اعترضت ودمرت 6 طائرات بدون طيّار مفخّخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، ليرتفع العدد إلى 17 مسيّرة مفخخة تم تدميرها خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن "التحالف" أنّ "عملية الاعتراض تمت بنجاح بالأجواء اليمنية، وتم صد المحاولة العدائية".



وأضاف أنّ "محاولات "الحوثيين" العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائم حرب"، مؤكدا في الوقت نفسه "أنّنا نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

واعتبر "التحالف" أن "محاولات "الحوثيين" العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائم حرب، وتصعيدها يعكس رفضها للحل السياسي".