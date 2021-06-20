عربي-دولي

"التحالف في اليمن": تدمير 17 مسيّرة "حوثية" مفخّخة أطلقت باتجاه السعودية

Lebanon 24
20-06-2021 | 01:00
A-
A+
Doc-P-834928-637597720859631658.jpg
Doc-P-834928-637597720859631658.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن "تحالف العربي في اليمن"، أنّ القوات الجوية اعترضت ودمرت 6 طائرات بدون طيّار مفخّخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، ليرتفع العدد إلى 17 مسيّرة مفخخة تم تدميرها خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
 
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن "التحالف" أنّ "عملية الاعتراض تمت بنجاح بالأجواء اليمنية، وتم صد المحاولة العدائية".

وأضاف أنّ "محاولات "الحوثيين" العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائم حرب"، مؤكدا في الوقت نفسه "أنّنا نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".
 
واعتبر "التحالف" أن "محاولات "الحوثيين" العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائم حرب، وتصعيدها يعكس رفضها للحل السياسي".
 
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2021-06-20
04:30 | 2021-06-20
04:00 | 2021-06-20
03:30 | 2021-06-20
03:00 | 2021-06-20
02:30 | 2021-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website