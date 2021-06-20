موسكو: مستعدون لتعزيز التعاون مع طهران خلال ولاية رئيسي

أكدت السفارة الروسية لدى طهران استعداد روسيا لتعزيز تعاونها مع إيران خلال تولي الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي رئاسة البلاد.

وقالت السفارة في بيان: "نحترم خيار الشعب الإيراني. إننا مستعدون للمضي قدما في توطيد تعاملنا مع الجمهورية الإسلامية في المجالات كافة، مثلما فعلنا في ظل حكم رؤساء إيران السابقين".كما أشارت البعثة الدبلوماسية الروسية إلى أن "موسكو تعول على تطور التعاون متبادل المنفعة بين البلدين سواء في معالجة القضايا الإقليمية والدولية أو على المستوى الثنائي".