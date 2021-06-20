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سفير موسكو يعود إلى واشنطن اليوم الأحد

Lebanon 24
20-06-2021 | 02:00
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كشفت وسائل إعلام روسية بأنّ موسكو ستعيد اليوم الأحد سفيرها إلى الولايات المتحدة، وفقاً للاتفاق المبرم بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن خلال قمتهما الأخيرة في مدينة جنيف السويسرية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية الرسمية عن مصدر مطّلع تأكيده أنّ السفير أناتولي أنطونوف سيتوجه إلى الولايات المتحدة اليوم وسيعود إلى أداء مهامه اعتبارا من يوم غد الاثنين.

واستدعت الحكومة الروسية سفيرها من الولايات المتحدة لإجراء مشاورات في 21 آذار الماضي، بعد مقابلة صحافية مدوية قال فيها بايدن إنّ القيادة الروسية "ستدفع ثمن" محاولاتها المزعومة للتدخل في الانتخابات الأمريكية ورد إيجابا على سؤال عما إذا كان يعتبر بوتين قاتلاً.

وفي 22 نيسان عاد السفير الأميركي لدى روسيا جون سوليفان إلى واشنطن لإجراء مشاورات أيضاً.

واتفق بوتين وبايدن خلال القمة التي عقدت بينهما في 16 حزيران الجاري على إعادة روسيا والولايات المتحدة سفيريهما. 
المصدر: روسيا اليوم
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