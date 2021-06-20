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بينيت يترأس الكابينيت للمصادقة على استئناف حرب غزة

Lebanon 24
20-06-2021 | 03:00
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 أفادت وسائل إعلام عبرية، الأحد، بأن الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" ستلتئم اليوم، للمصادقة على استئناف الحرب في قطاع غزة.
 
وقال تقرير "القناة 13" العبرية إن الكابينيت سيجتمع اليوم، للتصديق على خطط عسكرية جديدة، بدعوى استئناف الحرب على قطاع غزة، وهو الاجتماع الأول الذي سيترأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت، منذ توليه منصبه.

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني، أن "الجيش الإسرائيلي يعتزم القيام بجولة قتال جديدة في غزة حيث أن الحرب على القطاع لم تنته بعد، وأن على إسرائيل الاستعداد الدائم لجولات جديدة، وهو ما عمد إليه الجيش  مؤخرا، من إعداد خطط عسكرية جديدة، وافق عليها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ورئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي".

وأوضحت القناة أن حركة "حماس" تستمر بعملية إطلاق البالونات الحارقة من القطاع على مستوطنات غلاف غزة، في الوقت الذي لم تشهد أي تقدم في محادثات تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع.


المصدر: روسيا اليوم
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