الهند.. أقل عدد إصابات بـ"كورونا" خلال 3 أشهر

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، أنّها سجلت 58419 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" على مدار 24 ساعة، وذلك في أقل عدد يومي للإصابات خلال نحو 3 أشهر بالإضافة إلى 1576 وفاة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالعدوى في الهند إلى 29.9 مليون حالة، وارتفع عدد الوفيات إلى 386713، وفقاً لما أوردته شبكة "روسيا اليوم" نقلاً عن وكالة "رويترز".



