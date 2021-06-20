إسرائيل تزعم: اللقاحات المقدّمة للفلسطينيين كانت سليمة

زعمت وزارة الصحة الإسرائيلية أنّ لقاحات "كوفيد-19" التي قدمتها إسرائيل ورفضتها السلطة الفلسطينية بسبب تاريخ صلاحيتها "كانت سليمة".





لكن بعد الإعلان مباشرة، ألغت السلطة الفلسطينية الاتفاق وأعادت الشحنة الأولية التي تضم حوالي 90 ألف جرعة إلى إسرائيل. وأعلنت إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفاقاً لتبادل اللقاحات كانت سترسل بموجبه إسرائيل ما يصل إلى 1.4 مليون جرعة لقاح "فايزر-بيونتيك" للسلطة الفلسطينية مقابل عدد مماثل من الجرعات في وقت لاحق هذا العام.لكن بعد الإعلان مباشرة، ألغت السلطة الفلسطينية الاتفاق وأعادت الشحنة الأولية التي تضم حوالي 90 ألف جرعة إلى إسرائيل.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إنّ الشحنة أظهرت أن تاريخ الصلاحية ينتهي في حزيران وليس في تموز وآب كما تم الاتفاق.



وادّعت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان أنّ "اللقاحات التي تم نقلها إلى السلطة الفلسطينية أمس كانت سليمة تماماً". وأضافت أنّ المواعيد كانت معروفة واتفق عليها الطرفان.

وقالت: "اللقاحات التي يتم تسليمها للفلسطينيين مطابقة من جميع النواحي للقاحات التي يتم إعطاؤها حالياً لمواطني إسرائيل".



وقال مصدر إسرائيلي لموقع صحيفة "هآرتس" إن السلطة الفلسطينية عرفت بموعد انتهاء صلاحية اللقاحات قبل التوقيع على الصفقة، وأن إلغاء الصفقة جاء بعد الانتقادات الشعبية.