عربي-دولي

زعيم كوريا الشمالية يشاهد عرضاً موسيقياً بعد اجتماع الحزب الحاكم

Lebanon 24
20-06-2021 | 04:30
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ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية، اليوم الأحد، أنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون شاهد عرضًا موسيقيًا، بعد جلسة للحزب الحاكم استمرت 4 أيام الأسبوع الماضي سلطت الضوء على تعهده بـ "معالجة" سلسلة من التحديات التي تواجه بلاده.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية (KCNA) أنّ كيم وأعضاء من القيادة المركزية لحزب العمال حضروا أداء فرقة لجنة شؤون الدولة بدون تحديد موعد الحدث، وفقاً لما نقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية. 

وعقدت كوريا الشمالية الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال خلال الفترة من الثلاثاء إلى الجمعة لمناقشة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك نقص الغذاء وجهود مكافحة الجائحة.

كما ناقش كيم كيفية التعامل مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قائلاً إنه يجب على بلاده أن تكون مستعدة للحوار والمواجهة، والأهم من ذلك، المواجهة وسط الوضع "سريع التغيّر" في شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: يونهاب
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