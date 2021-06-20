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باكستان.. مقتل مسلحين وجندي في تبادل لإطلاق النار

Lebanon 24
20-06-2021 | 06:05
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قال الجيش الباكستاني اليوم الأحد، إن تبادلا لإطلاق النار بين قوات حكومية ومقاتلي "طالبان" الباكستانية خلال الليل في منطقة شمال غرب البلاد أسفر عن مقتل اثنين من المسلحين وجندي.

وكشف بيان عسكري أن القوات الأمنية نفذت عملية في منطقة سبينوام بشمال وزيرستان، وهي منطقة قبلية كانت بمثابة ملاذ للمسلحين المحليين والأجانب.

وتم دمج وزيرستان الشمالية وست مناطق قبلية أخرى في مقاطعة خيبر بختونخوا الشمالية الغربية في السنوات الأخيرة في أعقاب الهجمات العسكرية ضد المسلحين في المنطقة.

وقال الجيش: إن"المقاتلين متورطون في أنشطة معادية لقوات الأمن وينتمون إلى جماعة "طالبان" الباكستانية المحظورة" مضيفا إن "المسلحين فتحوا النار على قوات الأمن، ما أدى إلى تبادل مكثف لإطلاق النار شارك فيه المسلحان والجندي".
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