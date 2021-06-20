بينيت: انتخاب رئيسي جرس إنذار أخير

نقل موقع "واينت" الإخباري عن رئيس وزراء العدو الإسرائيلي نفتالي بينيت وصفه اليوم الأحد انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران بأنه "جرس إنذار أخير" للعالم.ووفق الموقع، فقد قال بينيت في إفادة لمجلس وزرائه بعد انتخاب رئيسي، إن "على القوى العالمية إعادة النظر في المحادثات بشأن اتفاق نووي إيراني جديد بعد انتخاب رئيسي".وقال بينيت إنه "آخر نداء للاستيقاظ" للعالم لتجنب اتفاق نووي جديد.