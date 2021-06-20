عربي-دولي

مركز غاماليا: "دلتا" هي الأشرس و"سبوتنيك v" فعال ضد جميع المتحورات

Lebanon 24
20-06-2021 | 07:30
A-
A+
Doc-P-835029-637597968078167198.jpg
Doc-P-835029-637597968078167198.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال ألكسندر غينسبورغ رئيس مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، إن السلالة الهندية (دلتا) من فيروس كورونا "أكثر شراسة" من سلفها فيروس مدينة ووهان.

وذكر الخبير أن المرض أثناء العدوى بالسلالة الهندية، يسري بسرعة البرق.

وأضاف غينسبورغ، في حديث تلفزيوني: "تقوم السلالة الهندية بتقصير الوقت اللازم للانتقال من الأعراض الخفيفة إلى الأشكال الشديدة للمرض. وبالتالي، تقلل هذه السلالة من الوقت للظهور المحتمل للأجسام المضادة الخاصة بجسم الشخص المصاب".

وأكد العالم الروسي من جديدة، أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي يقي من جميع الأنواع المعروفة حاليا لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح غينسبورغ: "الأجسام المضادة التي يحصل عليها الجسم نتيجة التطعيم بلقاح سبوتنيك V، تقي وتحمي من جميع السلالات المعروفة من فيروس كورونا المستجد وذلك بدءا من السلالة البريطانية وصولا إلى سلالة دلتا، السلالة الهندية".

يشار إلى أن وزارة الصحة الروسية قامت في أغسطس عام 2020، بتسجيل لقاح "سبوتنيك V"، أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المستجد. وبعد ذلك تم في روسيا تسجيل عدة لقاحات أخرى لمكافحة مرض كوفيد-19
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2021-06-20
16:00 | 2021-06-20
15:59 | 2021-06-20
15:30 | 2021-06-20
15:00 | 2021-06-20
14:35 | 2021-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website