مركز غاماليا: "دلتا" هي الأشرس و"سبوتنيك v" فعال ضد جميع المتحورات

قال ألكسندر غينسبورغ رئيس مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، إن السلالة الهندية (دلتا) من فيروس كورونا "أكثر شراسة" من سلفها فيروس مدينة ووهان.وذكر الخبير أن المرض أثناء العدوى بالسلالة الهندية، يسري بسرعة البرق.وأضاف غينسبورغ، في حديث تلفزيوني: "تقوم السلالة الهندية بتقصير الوقت اللازم للانتقال من الأعراض الخفيفة إلى الأشكال الشديدة للمرض. وبالتالي، تقلل هذه السلالة من الوقت للظهور المحتمل للأجسام المضادة الخاصة بجسم الشخص المصاب".وأكد العالم الروسي من جديدة، أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي يقي من جميع الأنواع المعروفة حاليا لفيروس كورونا المستجد.وأوضح غينسبورغ: "الأجسام المضادة التي يحصل عليها الجسم نتيجة التطعيم بلقاح سبوتنيك V، تقي وتحمي من جميع السلالات المعروفة من فيروس كورونا المستجد وذلك بدءا من السلالة البريطانية وصولا إلى سلالة دلتا، السلالة الهندية".يشار إلى أن وزارة الصحة الروسية قامت في أغسطس عام 2020، بتسجيل لقاح "سبوتنيك V"، أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المستجد. وبعد ذلك تم في روسيا تسجيل عدة لقاحات أخرى لمكافحة مرض كوفيد-19