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هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق

Lebanon 24
20-06-2021 | 08:00
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تعرضت قاعدة "عين الأسد" في مدينة الأنبار غربي العراق لهجوم صاروخي.

وبحسب "السومرية نيوز"، فإن قاعدة "عين الأسد" في الأنبار غربي العراق تعرضت للهجوم بصاروخين تم إطلاقهما اليوم، واستقرا في محيط القاعدة ولم يسفرا عن أي إصابات.

وقد تم إغلاق منطقة البغدادي في الأنبار عقب الهجوم، فيما أكدت مصادر أمنية أن القوات العراقية عثرت على منصة إطلاق الصواريخ التي استهدفت القاعدة ضمن منطقة الشهداء.

وكانت القاعدة التي تستضيف قوات أمريكية وأخرى تابعة للتحالف قد تعرضت لهجوم في الـ24 من أيار الماضي، إذ تم إطلاق صاروخ عليها لم يسفر عن أي إصابات.

وقبلها بأسبوعين قال التحالف الدولي في العراق، إن قاعدة "عين الأسد" الجوية تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة .
المصدر: سبوتنيك
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