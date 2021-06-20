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وزارة الحج والعمرة السعودية تحذر المواطنين والمقيمين من شركات وهمية

Lebanon 24
20-06-2021 | 09:00
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أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية تحذيرات للمواطنين والمقيمين، من التعامل مع شركات الحج الوهمية غير المدرجة في المسار الإلكتروني الخاص بالوزارة لحجاج الداخل.

وحذرت الوزارة المواطنين والمقيمين "من الانسياق خلف الإعلانات غير الموثقة التي ليس لها صفة رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي".

كما طلبت من المواطنين الإبلاغ فورا عن أي مكتب أو شركة أو أي رابط يدعي تقديم تصاريح لأداء مناسك الحج لعام 1442هـجري (2021)، أو تقديم خدمات حجاج الداخل خارج إطار المسار الإلكتروني.

من جانبه، شدد عبد الفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة على أن "بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، الذي خصصته الوزارة لاستقبال طلبات المواطنين والمقيمين لهذا العام، هو المنفذ الوحيد لحجز خدمات شركات ومؤسسات حجاج الداخل المصرحة".

وأكد أن "مسار حجاج الداخل يهدف إلى التيسير على الحجاج، وتحقيق مبدأ الشفافية بين طرفي التعاقد، والإشراف والمراقبة على تطبيق جميع الإجراءات الصحية والاحترازية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا"ـ مشيرا إلى أن "لجان المراقبة والمتابعة بالوزارة، رصدت بعض الحالات الفردية لحملات حج غير مصرحة تنشر إعلانات الحج المجاني وإعلانات لإصدار تصاريح الحج بمبلغ رمزي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تمرير البلاغات للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم".
المصدر: روسيا اليوم
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