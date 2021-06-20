عربي-دولي

الجيش الروسي يجبر دورية أميركية على التراجع.. هذا ما حصل شمالي سوريا (فيديو)

Lebanon 24
20-06-2021 | 10:00
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أكد مصدر مسؤول في القوات الكردية في شمال شرقي سوريا لـ"روسيا اليوم" صحة الأنباء عن إيقاف قوات الجيش الروسي دورية عسكرية أميركية في المنطقة.

وأوضح المصدر أن الحادث وقع أمس السبت على طريق M4 على بعد 10 كيلومترات غربي بلدة تل تمر في ريف الحسكة الشمالي الغرب.

وشدد المصدر أن الدورية اضطرت إلى العودة بسبب مخالفتها البروتوكولات الأمنية القائمة بين العسكريين الروس والأميركيين، موضحا أن الدورية كانت تتحرك دون إبلاغ الجانب الروسي مسبقا في مخالفة لآليات فض الاشتباك القائمة بين الجانبين.

ويأتي ذلك بعد تداول وسائل إعلام روسية لقطات تظهر مجموعة من العسكريين الروس وهم يسدون الطريق أمام دورية أمريكية مؤلفة من أربع مدرعات.
المصدر: روسيا اليوم
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