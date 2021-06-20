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نتانياهو يعتزم إخلاء المقر الرسمي لرئيس الوزراء في غضون 3 أسابيع

Lebanon 24
20-06-2021 | 14:30
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يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو، إخلاء المقر الرسمي لرئيس الوزراء في غضون ثلاثة أسابيع لإفساح المجال لخليفته نفتالي بينيت لتسلمه.
وأعلن مكتب بينيت أمس السبت أن الجانبين اتفقا على موعد التسليم، وأن يغادر نتانياهو وأسرته المقر الموجود في القدس في العاشر من تموز المقبل.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليومية أن بينيت أراد أن يمنح نتانياهو وأسرته "فترة انتقالية"، بعدما عاشت الأسرة فيه لمدة 12 عاماً.
وكان نتانياهو استضاف السفيرة الأمريكية السابقة نيكي هالي في المقر بعد تولي بينيت المنصب، وهي خطوة انتقدتها وسائل الإعلام ووصفتها بأنها "تظهر عدم احترام".
واستغرقت المرة الأخيرة التي اضطر فيها نتانياهو إلى مغادرة المقر، بعد خسارة انتخابات 1999 ستة أسابيع، بينما لم يستغرق خليفته إيهود أولمرت سوى ستة أيام للإخلاء.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بينيت يعتزم استخدام المقر بشكل أساسي للمناسبات الرسمية، بينما ستبقى زوجته وأبناؤه الأربعة في منزلهم في رعنانا بالقرب من تل أبيب، وأدت حكومة بينيت اليمين الدستورية أمام البرلمان الأسبوع الماضي.
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