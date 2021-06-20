أنقرة: على اليونان التخلي عن التحرش بتركيا بزعم تطمين شعبها

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أنه "يتعين على اليونان التخلي عن التحرش بتركيا بزعم تطمين شعبها".وشدد مولود تشاووش أوغلو على أنه "لا يجب أن تحدث أي مناورات عسكرية في بحر إيجة من طرف اليونان من دون علم تركيا المسبق".وأضاف: "نتمنى أن نستمر في سياسة الحوار مع اليونان"، مشيرا إلى أنه "يجب على أثينا أن تتخلى عن البروباغندا خلال حديثها عنا".ومن ناحية ثانية، قال وزير الخارجية: "مستمرون من أجل السلام في المنطقة، ونتمنى أن تراجع أرمينيا أخطاءها من خلال الانتخابات المبكرة".