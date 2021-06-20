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عربي-دولي
تقرير يكشف.. إسرائيل اقترحت على أميركا توجيه "تهديد عسكري موثوق" ضد إيران
Lebanon 24
20-06-2021
|
23:00
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يرى مسؤولون أمنيون إسرائيليون ضرورة تهديد إيران عسكريا، ويقدرون أن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، علي خامنئي، يسعى إلى تأجيل المفاوضات مع القوى الكبرى حول اتفاق بشأن برنامج طهران النووي إلى نهاية العام الجاري.
ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي اليوم الأحد، عن المسؤولين الأمنيين قولهم إن "خامنئي سعى قبل انتخابات الرئاسة الإيرانية وبعد انتخاب إبراهيم رئيسي، من أجل تمكين رئيسي من دراسة الخط المتشدد للقيادة الإيرانية".
وأضاف موقع "واللا" أن مسؤولين أميركيين قالوا لوزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إنه "ينبغي العودة إلى الاتفاق النووي السابق، الذي وُقع عام 2015، وبعد ذلك يتم التوقيع على اتفاق مُحسّن".
واعتبر غانتس، خلال المحادثات مع الأميركيين أنه "يجب دمج تهديد عسكري موثوق ضد إيران كجزء من الدبلوماسية حتى لو جرى النظر إليه أنه مخرج أخير".
وحسب تقديرات المسؤولين الأمنيين، فإن احتمال حدوث تطور في المفاوضات حول اتفاق نووي بحلول نهاية العام الحالي، سيمكن إسرائيل من ممارسة ضغوط على إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن.
ويرى الإسرائيليون أيضا أن الولايات المتحدة ستواجه صعوبة في إحضار الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات في الأمد القريب، معتبرين أن "الوضع الاقتصادي في إيران تحسن كثيرا بدعم روسيا ودول أخرى".
وتابع موقع "واللا" أن غانتس ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، يقدران أنه بالإمكان إجراء تحسين كبير في التعاون الإقليمي مع دول عربية سنية معتدلة التي وقعت مع إسرائيل اتفاقيات تحالف وتطبيع علاقات، العام الماضي.
وأشار "واللا" في هذا السياق إلى أن قيادة المنطقة الوسطى للجيش الأمريكي عززت وتيرة التنسيق واللقاءات العسكرية بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل ومصر والأردن ودول الخليج وقبرص واليونان، وأن وزارة الدفاع الإسرائيلية تسعى إلى توسيع التعاون مع دول عربية أخرى في الدفاع ضد إيران.
وسيكون هذا الموضوع على رأس محادثات كوخافي في واشنطن، التي توجه إليها الليلة الماضية، إلى جانب "توسيع تبادل المعلومات الاستخبارية والعمليات العملانية في مجال الدفاع".
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