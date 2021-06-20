عربي-دولي

إيران.. إغلاق طارئ لمنشأة بوشهر النووية

Lebanon 24
20-06-2021 | 14:35
A-
A+
Doc-P-835141-637598263109203006.jpg
Doc-P-835141-637598263109203006.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن التلفزيون الرسمي في إيران، يوم الأحد، إغلاقاً طارئاً لمنشأة "بوشهر" النووية، فيما لم يجر تحديد السبب الذي دعا السلطات إلى القيام بهذه الخطوة المستعجلة.

وبحسب مسؤول في شركة الكهرباء الحكومية بإيران، فإن فإن إغلاق منشاة "بوشهر" النووية قد يستغرق ما بين 3 و4 أيام.

وأورد التلفزيون الرسمي في إيران، نقلا عن المسؤول، أن المنشأة أغلقت بشكل مؤقت، من أجل القيام بإصلاحات فنية.
ويأتي هذا الإعلان فيما أرجئت المحادثات النووية بين إيران والقوى الست، يوم الأحد، من أجل التشاور، حسبما أعلن مبعوث الاتحاد الأوروبي للمفاوضات النووية الإيرانية، إنريكي مورا.

ولم يذكر إنريكي مورا في حديثه للصحفيين أي إشارة إلى موعد استئناف المحادثات، لكنه قال إن المحادثات أحرزت تقدما، وأضاف أن المشاركين ستكون لديهم فكرة أوضح عن كيفية إبرام اتفاق لدى عودتهم.

وأضاف أنه يتوقع أن تتوصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران إلى اتفاق بشأن تمديد اتفاق التفتيش على أنشطة إيران النووية، الذي ينتهي في 24 حزيران.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:11 | 2021-06-20
16:59 | 2021-06-20
16:30 | 2021-06-20
16:00 | 2021-06-20
15:59 | 2021-06-20
15:30 | 2021-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website